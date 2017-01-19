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У Кремлі звинуватили Facebook у тиску на Росію

18:04, сьогодні 223 Читать новость на русском
Марія Захарова
Марія Захарова / Getty Images

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова стверджує, що часткове блокування пропагандистського каналу RT у соцмережі Facebook є цензурою.

Таку заяву вона зробила у коментарі інформаційній агенції "РИА Новости".

"Тут двічі неприйнятна ситуація: це цензурування, з іншого боку – це цензурування як інструмент конкурентної боротьби. Тому необхідно отримати відповідь від представників Facebook", – заявила міжнародний голос Кремля.

Крім того, представник МЗС РФ запропонувала працівникам пропагандистського ресурсу скласти список порушень і передати його в профільні міжнародні організації.

"Проблема є знайомою, вона має особливо яскраво виражену спрямованість щодо Росії. Тут все зрозуміло, на жаль. Відповідно, потрібно домогтися отримання від цих структур пояснення того, що відбувається", – наголосила Захарова.

Читайте також: Канал пропаганди Росії увірвався в ефір телеканалу США

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що Facebook частково заблокував російський пропагандистський телеканал Russia Today на англомовній сторінці телеканалу в соцмережі.

Теги: Політика Новини Росії Facebook Російська пропаганда Інтернет
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