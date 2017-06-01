У лікарні Дніпра помер важкопоранений боєць: двоє воїнів зазнали поранень на фронті

У Міноборони повідомляють, що хоч на фронті українські воїни втрат не зазнали, проте один боєць, який зазнав поранень 30 травня, помер у лікарні Дніпра.

Про це під час брифінгу у Києві повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

За добу, що минула загиблих в лавах Збройних Сил України не було – двоє військовослужбовців зазнали поранень і бойових травмувань. У лікарні Дніпра помер військовослужбовець ЗСУ, який дістав важке поранення голови під Авдіївкою 30 травня,

– уточнив Мотузяник.

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Нагадаємо, за минулу добу проросійські бойовики 35 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових в зоні АТО.



Напередодні Україна оголосила, що 1 червня вздовж всієї лінії розмежування сторін у районі проведення АТО на Донбасі буде діяти "режим тиші".