У лікарні Дніпра помер важкопоранений боєць: двоє воїнів зазнали поранень на фронті

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У Міноборони повідомляють, що хоч на фронті українські воїни втрат не зазнали, проте один боєць, який зазнав поранень 30 травня, помер у лікарні Дніпра.
Про це під час брифінгу у Києві повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.
За добу, що минула загиблих в лавах Збройних Сил України не було – двоє військовослужбовців зазнали поранень і бойових травмувань. У лікарні Дніпра помер військовослужбовець ЗСУ, який дістав важке поранення голови під Авдіївкою 30 травня,
– уточнив Мотузяник.
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Нагадаємо, за минулу добу проросійські бойовики 35 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових в зоні АТО.
Напередодні Україна оголосила, що 1 червня вздовж всієї лінії розмежування сторін у районі проведення АТО на Донбасі буде діяти "режим тиші".