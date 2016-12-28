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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У мережі з'явилося відео роботи водолазів у районі катастрофи російського Ту-154

11:08, сьогодні 646 Читать новость на русском
Водолази за роботою
Водолази за роботою / Getty Images

В акваторії Чорного моря триває пошукова операція щодо катастрофи російського Ту-154

До неї залучено десятки суден, вертольоти, безпілотники, а також глибоководні апарати.

Саме відео робіт під водою опублікували в інтернеті.

На кадрах видно, як рятувальники піднімають фрагмент фюзеляжу.

Зауважимо, що рятувальникам вже вдалося підняти з-під води 15 тіл і знайти 223 фрагменти літака.

Наразі 13 загиблих і понад 140 фрагментів останків жертв доправлено до бюро судової медичної експертизи Москви, передає "РИА Новости" з посиланням на власні джерела.

Читайте також: Російські ЗМІ опублікували останні слова екіпажу військового Ту-154

Нагадаємо, уранці 25 грудня в Чорне море впав літак Міноборони Росії Ту-154, що летів до Сирії.

На його борту перебували 84 пасажири: військовослужбовці Збройних сил Росії, артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ.

27 грудня з'явилися перші результати розшифрування "чорних ящиків" російського Ту-154.

Теги: Новини Росії Падіння російського літака Ту-154 авіація Катастрофа
Джерело: 24 Канал
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