У мережі з'явився дотепний комікс на справу Насірова

Відомий блогер Антон Ходза у кількох простих картинках влучно показав, як в Україні відбуваються судилища над топ-чиновниками.

Смішну підбірку він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Типовий український суд над корупціонерами (комікс)", – йдеться у дописі.

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Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Його підозрюють у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.



Ввечері 4 березня у Солом'янському районному суді міста Києва має відбутись судове засідання щодо обрання голові ДФС Роману Насірову запобіжного заходу. Катера швидкої допомоги доставила главу ДФС до суду.