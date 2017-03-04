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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У мережі з'явився дотепний комікс на справу Насірова

21:48, сьогодні 1372 Читать новость на русском
Роман Насіров
Роман Насіров / Скріншот з відео

Відомий блогер Антон Ходза у кількох простих картинках влучно показав, як в Україні відбуваються судилища над топ-чиновниками.

Смішну підбірку він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Типовий український суд над корупціонерами (комікс)", – йдеться у дописі.

Читайте також: Блокада Насірова в Феофанії: як соцмережі зреагували на затримання топ-чиновника

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Його підозрюють у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.

Ввечері 4 березня у Солом'янському районному суді міста Києва має відбутись судове засідання щодо обрання голові ДФС Роману Насірову запобіжного заходу. Катера швидкої допомоги доставила главу ДФС до суду.

Теги: Україна Затримання Насірова Роман Насіров Корупція Меми
Джерело: 24 Канал
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