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АВАРІЇ НА ШАХТАХ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

У Міноборони підтвердили втрати ЗСУ на Донбасі

14:41, сьогодні 497 Читать новость на русском
Україна вкотре зазнала втрат на Донбасі
Україна вкотре зазнала втрат на Донбасі / 24 Канал

Речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко розповів, як для українських військових пройшла минула доба у зоні проведення Антитерористичної операції.

Сталося це під час традиційного брифінгу.

"За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовий загинув і дев'ятеро дістали поранень", – наголосив він.

Читайте також: Бойовики "ДНР" розважаються "хаотичними" обстрілами позицій сил АТО, – розвідка

Нагадаємо, раніше прес-центр штабу АТО оприлюднював аналогічну інформацію.

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Міністерство оборони України Жертви
Джерело: 24 Канал
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