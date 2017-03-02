У Міноборони підтвердили втрати ЗСУ на Донбасі

Речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко розповів, як для українських військових пройшла минула доба у зоні проведення Антитерористичної операції.

Сталося це під час традиційного брифінгу. "За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовий загинув і дев'ятеро дістали поранень", – наголосив він. Читайте також: Бойовики "ДНР" розважаються "хаотичними" обстрілами позицій сил АТО, – розвідка Нагадаємо, раніше прес-центр штабу АТО оприлюднював аналогічну інформацію.