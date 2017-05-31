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У Міноборони сказали, коли почнуть призов офіцерів запасу

17:52, сьогодні 340 Читать новость на русском
Призов офіцерів запасу почнеться через тиждень-два
Призов офіцерів запасу почнеться через тиждень-два / molbuk.ua

У Міністерстві оборони України заявили, що призов офіцерів запасу до української армії розпочнеться вже найближчими тижнями.

Про це пише ВВС Україна.

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"Зараз наказ перебуває у Міністерстві юстиції на державній реєстрації. Орієнтовно до кінця тижня він має бути зареєстрований. Далі буде процедура надання відповідних розпоряджень до військкоматів - це також займе один-два дні", – пояснив представник управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Юзеф Венскович.

Тобто, можна говорити, що призов розпочнеться за тиждень-два. При цьому він додав, що кількість офіцерів, яких мають призвати невелика "про тисячі мова не йде".

Призиватимуть офіцерів за тими військовими спеціальностями, щодо яких у армії існує некомплект.

"Не можна говорити про якийсь великий некомплект. Життя не стоїть на місці – у когось закінчується контракт і він звільняється, хтось переходить на вищі посади. Тобто, йде переміщення по кар'єрним щаблям і відповідно звільняються посади первинних офіцерів", – пояснив прес-офіцер.

Нагадаємо, 30 травня міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ про призов офіцерів запасу на військову службу в Збройні сили України.

Теги: Україна Міністерство оборони України Збройні Сили України
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