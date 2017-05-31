У Міноборони сказали, коли почнуть призов офіцерів запасу

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
У Міністерстві оборони України заявили, що призов офіцерів запасу до української армії розпочнеться вже найближчими тижнями.
Про це пише ВВС Україна.
Читайте також: Призов офіцерів запасу: що потрібно знати
"Зараз наказ перебуває у Міністерстві юстиції на державній реєстрації. Орієнтовно до кінця тижня він має бути зареєстрований. Далі буде процедура надання відповідних розпоряджень до військкоматів - це також займе один-два дні", – пояснив представник управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Юзеф Венскович.
Тобто, можна говорити, що призов розпочнеться за тиждень-два. При цьому він додав, що кількість офіцерів, яких мають призвати невелика "про тисячі мова не йде".
Призиватимуть офіцерів за тими військовими спеціальностями, щодо яких у армії існує некомплект.
"Не можна говорити про якийсь великий некомплект. Життя не стоїть на місці – у когось закінчується контракт і він звільняється, хтось переходить на вищі посади. Тобто, йде переміщення по кар'єрним щаблям і відповідно звільняються посади первинних офіцерів", – пояснив прес-офіцер.