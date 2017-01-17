У Мінсоцполітики назвали число вимушених переселенців з Криму та Донбасу

Через анексію Криму та війну на Донбасі чимало сімей були змушені покинути свої домівки.

За даними Міністерства соціальної політики, станом на 16 січня 2017 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1650410 переселенців або 1329425 сімей з Донбасу і Криму.

1123964 сім’ї звернулись за призначенням грошової допомоги, 1037360 з них таку допомогу призначено.

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