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У МЗС різко відреагували на бажання ПАРЄ повернути Росію до складу Асамблеї

21:17, сьогодні 480 Читать новость на русском
У МЗС різко відреагували на бажання ПАРЄ повернути Росію до складу Асамблеї

У міністерстві закордонних справ доволі різко відреагували на пропозицію новообраного президента ПАРЄ Педро Аграмунта повернути російську делегацію до складу Асамблеї.

Як написала речниця МЗС Мар’яна Беца, санкції проти Росії мають діяти доти, доки Москва не поверне Україні анексовані території.

Санкції, введені через агресію РФ, мають залишатись до відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно-визнаних кордонів,
– заявила Маряна Беца.

Читайте також: Проросійський президент ПАРЄ виступає за зняття з Росії всіх санкцій

Нагадаємо, сьогодні у Страсбурзі почалася зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, яка проходитиме протягом усього робочого тижня.

На ній президентом ПАРЄ ще на рік переобрали проросійського політика від Іспанії Педро Аграмунта. Він одразу заявив, що в пленарну залу необхідно повернути представників Москви.

Теги: Політика Санкції ПАРЄ МЗС України Міністерство закордонних справ
Джерело: 24 Канал
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