У МЗС різко відреагували на бажання ПАРЄ повернути Росію до складу Асамблеї

У міністерстві закордонних справ доволі різко відреагували на пропозицію новообраного президента ПАРЄ Педро Аграмунта повернути російську делегацію до складу Асамблеї.

Як написала речниця МЗС Мар’яна Беца, санкції проти Росії мають діяти доти, доки Москва не поверне Україні анексовані території.

Санкції, введені через агресію РФ, мають залишатись до відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно-визнаних кордонів,

– заявила Маряна Беца.

Санкції введені через агресію РФ,мають залишатись до відновлення терит цілісності Укр в межах міжн-визнаних кордонів https://t.co/PvBPJXmzfD — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 23 січня 2017 р.

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Нагадаємо, сьогодні у Страсбурзі почалася зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, яка проходитиме протягом усього робочого тижня.



На ній президентом ПАРЄ ще на рік переобрали проросійського політика від Іспанії Педро Аграмунта. Він одразу заявив, що в пленарну залу необхідно повернути представників Москви.