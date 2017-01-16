У НАБУ готуються до заочного засудження судді Чауса
Суддя Микола Чаус, якого підозрюють у корупції, так і не з'явився на допит у НАБУ.
Оскільки запрошення детективів він зігнорував не вперше, тепер його можна судити заочно, кажуть у Антикорупційному бюро.
Відтепер детективи з прокурорами антикорупційної прокуратури мають підстави подати до суду клопотання з приводу проведення спеціального досудового розслідування. Після того, як це розслідування буде завершене, за рішеннями детективами і прокурорами провадження буде скероване до суду,
– розповіла прес-секретар НАБУ Світлана Оліфіра.
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Нагадаємо, суддю підозрюють у хабарництві. У серпні детективи бюро впіймали його на хабарі у 150 тисяч доларів. Кошти "служитель Феміди" зберігав у скляних банках. Невдовзі після викриття, суддя покинув Україну. Адвокат Чауса тоді повідомив, що він нібито поїхав на лікування до Криму. Зараз суддя-втікач перебуває у міжнародному розшуку.
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