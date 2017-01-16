  • укр
  • рус
16:23
16 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Церква побачила гріх в балеті. В Росії таки пройшов нацизм
Вєсті Кремля
19:47, 14 січня
Вєсті.UA. Жир. Ляшко запросив Трампа на інавгурацію. Повернення
Вєсті.UA
23:06, 14 січня
Як аферисти в Рівному залишають без даху над головою сотні людей
ЦРУ
22:26, 12 січня
Випуск новин за 14:00: Штрафи комунальників через сніг. День жалоби в Киргизстані
Випуск новин
16:04, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

У НАБУ готуються до заочного засудження судді Чауса

16:16, сьогодні 14 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

Суддя Микола Чаус, якого підозрюють у корупції, так і не з'явився на допит у НАБУ.

Оскільки запрошення детективів він зігнорував не вперше, тепер його можна судити заочно, кажуть у Антикорупційному бюро.

Відтепер детективи з прокурорами антикорупційної прокуратури мають підстави подати до суду клопотання з приводу проведення спеціального досудового розслідування. Після того, як це розслідування буде завершене, за рішеннями детективами і прокурорами провадження буде скероване до суду,
– розповіла прес-секретар НАБУ Світлана Оліфіра.

Читайте також: Зашкварні декларації та трилітровий Чаус: 12 найвеселіших ляпів року

Нагадаємо, суддю підозрюють у хабарництві. У серпні детективи бюро впіймали його на хабарі у 150 тисяч доларів. Кошти "служитель Феміди" зберігав у скляних банках. Невдовзі після викриття, суддя покинув Україну. Адвокат Чауса тоді повідомив, що він нібито поїхав на лікування до Криму. Зараз суддя-втікач перебуває у міжнародному розшуку.

Теги: Україна НАБУ Хабар Судді
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Жуки чи звірі: дізнайтесь, який із вас бітломан?
сьогодні, 15:45 Жуки чи звірі: дізнайтесь, який із вас бітломан?
Наталя Сколоздра 192
Гройсман проти безробітних
сьогодні, 14:46 Гройсман проти безробітних
Наталія Лебідь 1184
Тендер в
сьогодні, 14:28 Тендер в "Южному": як обійти ProZorro
218
Джо Байден в Україні: коротко про головне
сьогодні, 13:49 Джо Байден в Україні: коротко про головне
679
Нельзя заступаться за тех, кто живет в Украине по законам России
сьогодні, 12:53 Нельзя заступаться за тех, кто живет в Украине по законам России
Володимир Шередега 1 1941
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Росія зміцнила сили в окупованому нею Криму завдяки С-400
13 січня , 11:46
Водій на вантажівці розтрощив житловий будинок: з’явилися фото
11 січня , 16:56
Члени уряду Гройсмана нарахували різну кількість безробітних в Україні
 сьогодні , 15:58
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук