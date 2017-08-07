У Насірова заарештували все майно, – ЗМІ

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Суд постановив заарештувати все наявне у державному реєстрі нерухоме майно відстороненого очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова.
Про це повідомив його адвокат Олександр Лисак, передають "Українські новини".
Так, за його словами, заарештовано все майно опального чиновника, включно з тим, яке вилучили раніше.
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Крім того, адвокат підкреслив, що Насіров вже не вивчає можливість дозволу виїхати на лікування до США через суд.
Лисак додав, що причиною такого кроку з боку відстороненого очільника ДФС стале те, що суд двічі йому у цьому відмовив, відтак той вирішив проходити лікування в Україні.
Нагадаємо, відстороненого голову ДФС Романа Насірова підозрюють у причетності до так званої "справи Онищенка" та завданні державі збитків у розмірі приблизно 2 мільярди гривень.
7 березня після понад трьох днів тяганини Солом'янський райсуд Києва ухвалив рішення про призначення відстороненому главі Державної фіскальної служби Роману Насірову запобіжного заходу у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 100 мільйонів гривень.
За кілька днів дружина таки внесла за нього найбільшу в історії України заставу. 16 березня Насіров вийшов на волю.
27 червня Солом'янський районний суд Києва вкотре продовжив йому міру запобіжного заходу.