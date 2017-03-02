13:40
2 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Нова тваринка Путіна. Православний Instagram
Вєсті Кремля
21:17, 1 березня
Вєсті.UA. Недорозстріляні корупціонери. Привид нацизму над Євробаченням
Вєсті.UA
20:15, 1 березня
Бразильські таємниці буремного Донбасу
ЦРУ
08:21, 1 березня
Випуск новин за 11:00: Дефіцит води у Авдіївці. У Брюсселі розглянуть безвіз для України
Випуск новин
12:29, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
БЛОКАДА НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

У низці регіонів Росії зросла напруженість

13:23, сьогодні 1069 Читать новость на русском
У Росії зросли протестні настрої
У Росії зросли протестні настрої / ABC news

Експерти Комітету громадянських ініціатив під керівництвом екс-міністра фінансів Росії Олексія Кудріна констатують, з’ясували, що в РФ зросла соціально-економічна напруженість у 14 регіонах.

Про це свідчить презентована експертами доповідь "Індекс соціально-економічної і політичної напруженості в регіонах Росії", що охоплює друге півріччя 2016 року та подає дані на початок 2017-го.

Найбільшою "пороховою бочкою" визнали Алтайський край (червоний, найвищий, рівень). Там зросли одразу три чинники напруженості – соціально-економічні, політичні ризики, а також протестна активність.

Дуже неблагополучна соціально-економічна ситуація поєднується з поганим політичним дизайном і підвищеною протестною активністю. З погляду соціально-економічної оцінки регіон виглядає дуже слабо, там нестабільне керівництво і на виборах показана низька політична конкуренція,
– мовиться в доповіді.

Ще в 13 регіонах ризики також існують, але вони трохи менші – поєднують два з трьох чинників ризику.

"У трьох із них – Бурятії, Кіровській області та Севастополі (анексований Росією) – нещодавно були замінені глави, а ще два – Івановська та Саратовська області – фігурували як кандидати на заміну губернаторів у багатьох експертних оцінках. До регіонів ризику вперше віднесені Крим і Севастополь, за якими до думських виборів 2017 року не було повного набору оцінок", – зазначають експерти.

Читайте також: Скільки українців і чому відчували стрес протягом останніх 2 років

До списку проблемних регіонів віднесли ще Кемеровську, Омську, Самарську, Челябінську, Астраханську області, Краснодарський край, а також Москву.

"Актуалізації ризиків може сприяти те, що на чотири регіони з "групи ризику" – Бурятію, Кіровську, Саратовську області та Севастополь – у вересні чекають губернаторські вибори, причому в Саратовській області паралельно відбудуться і вибори в обласну думу. Вибори в Законодавче зібрання відбудуться і в Краснодарському краї", – мовиться в доповіді.

Теги: Новини Росії протести
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Почему
сьогодні, 11:54 Почему "неблагодарные" эммигранты не жертвуют Украине миллионы долларов?
Ілля Кенігштейн 1285
Ранняя весна в окопах Донбасса, или Привыкнуть бомжевать невозможно
сьогодні, 08:30 Ранняя весна в окопах Донбасса, или Привыкнуть бомжевать невозможно
Володимир Шередега 1872
Головні новини 1 березня: блокада розширюється, світло і горілка дорожчають
сьогодні, 08:03 Головні новини 1 березня: блокада розширюється, світло і горілка дорожчають
3679
Перехоплена розмова Захарченка: що має викликати смутні підозри в СБУ
1 березня, 22:12 Перехоплена розмова Захарченка: що має викликати смутні підозри в СБУ
Богдан Яременко 8718
Інвестиції
1 березня, 21:01 Інвестиції "по любові", або Чи може бути бізнес без уряду?
Яніна Ткачук 248
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Один із найбільших українських телеканалів хочуть позбавити ліцензії
 29 грудня 2016 , 03:06 46
В Росії "третій майдан" – одна з найбільш обговорюваних тем, – політолог
17 лютого , 23:03
Моторошне ДТП на Рівненщині: вантажівка розчавила легковик, є загиблі
 29 листопада 2016 , 14:10
Зимовий сезон: де в Україні можна бюджетно відпочити на гірськолижному курорті
 4 листопада 2016 , 20:01 1
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук