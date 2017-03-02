У низці регіонів Росії зросла напруженість

Експерти Комітету громадянських ініціатив під керівництвом екс-міністра фінансів Росії Олексія Кудріна констатують, з’ясували, що в РФ зросла соціально-економічна напруженість у 14 регіонах.

Про це свідчить презентована експертами доповідь "Індекс соціально-економічної і політичної напруженості в регіонах Росії", що охоплює друге півріччя 2016 року та подає дані на початок 2017-го.

Найбільшою "пороховою бочкою" визнали Алтайський край (червоний, найвищий, рівень). Там зросли одразу три чинники напруженості – соціально-економічні, політичні ризики, а також протестна активність.

Дуже неблагополучна соціально-економічна ситуація поєднується з поганим політичним дизайном і підвищеною протестною активністю. З погляду соціально-економічної оцінки регіон виглядає дуже слабо, там нестабільне керівництво і на виборах показана низька політична конкуренція,

– мовиться в доповіді.

Ще в 13 регіонах ризики також існують, але вони трохи менші – поєднують два з трьох чинників ризику.

"У трьох із них – Бурятії, Кіровській області та Севастополі (анексований Росією) – нещодавно були замінені глави, а ще два – Івановська та Саратовська області – фігурували як кандидати на заміну губернаторів у багатьох експертних оцінках. До регіонів ризику вперше віднесені Крим і Севастополь, за якими до думських виборів 2017 року не було повного набору оцінок", – зазначають експерти.

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До списку проблемних регіонів віднесли ще Кемеровську, Омську, Самарську, Челябінську, Астраханську області, Краснодарський край, а також Москву.

"Актуалізації ризиків може сприяти те, що на чотири регіони з "групи ризику" – Бурятію, Кіровську, Саратовську області та Севастополь – у вересні чекають губернаторські вибори, причому в Саратовській області паралельно відбудуться і вибори в обласну думу. Вибори в Законодавче зібрання відбудуться і в Краснодарському краї", – мовиться в доповіді.