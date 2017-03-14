У Парасюка розповіли свою версію сутички з силовиками

У Слов'янську на блокпосту поліцейські нібито побили і отруїли газом народного депутата і одного з організаторів блокади Донбасу Володимира Парасюка, а також інших блокадників.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook Артем Еврін.

Блокпост у Слов’янську пройшли. З боєм. Нацгвардійці стали стіною і не пропускали навіть нардепа Володимира Парасюка. На його запит показати посвідчення – не реагували. Наші хлопці стали пробиватися. Нацгвардійці зняли з запобіжників автомати.

– написав Артем Еврін

Він також додав, що нардепа госпіталізували з опіками легень.

Сестра Володмира Парасюка Ірина Голуб на своїй сторінці Facebook також повідомила про напад на добровольців.

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