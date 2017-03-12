20:14
12 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Кого
Вєсті Кремля
21:48, 11 березня
Вєсті.UA. Жир.
Вєсті.UA
23:11, 11 березня
Афери з кредитами: як через гроші обманюють друзі та банки
ЦРУ
08:10, 10 березня
Випуск новини за 19:00: Протести турків у Нідерландах. Осквернений меморіал поляків
Випуск новин
19:51, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

У полон бойовиків "ЛНР" могли потрапити троє мирних чоловіків

18:22, сьогодні 349 Читать новость на русском
Бойовики
Бойовики "ЛНР" могли взяти в полон трьох цивільних чоловіків / Getty Images

На Луганщині зникли троє чоловіків, яки, за припущеннями поліції, могла захопити в полон диверсійно-розвідувальна група бойовиків.

Про це повідомляє прес-служби Нацполіції Луганщини.

Правоохоронці пояснили, що вночі 11 березня на узбіччі об’їзної дороги між с. Боброве та Борівське виявили відчинене біле авто Ford Transit Connect. За попередніми даними, на цьому авто їхали троє чоловіків. Серед них були батько з сином (51 рік та 31 рік) та 23-річний хлопець.

У поліції зазначили, що раніше у цьому ж районі бойовики взяли в полон військовослужбовця ЗСУ.

"Неподалік від місця події розташоване село Арентове, яке межує з лінією розмежування з територією, яка непідконтрольна українській владі. Тому однією з ймовірних версій поліція розглядає захоплення чоловіків у полон диверсійно-розвідувальною групою бойовиків", – мовиться у повідомленні правоохоронців.

Зараз вони проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місця перепубання зниклих чоловіків.

Читайте також: Зниклі розвідники ЗСУ потрапили у полон бойовиків "ЛНР"

Поліція також закликала мирних мешканців області задля особистої безпеки не використовувати камуфльований одяг у повсякденному житті.

Теги: Україна Луганськ Війна на Донбасі заручники
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Это Важно: приходите на суд по делу Романа Насирова
сьогодні, 17:59 Это Важно: приходите на суд по делу Романа Насирова
Блог Медіа 723
Первая гибридная русско-турецкая война не за горами
сьогодні, 17:03 Первая гибридная русско-турецкая война не за горами
Злой Одессит 4905
сьогодні, 15:10 "Дефіцитність" українського бюджету: чого насправді очікувати?
Тимур Чмерук 1207
Эйфория в Кремле сменилась похмельем
сьогодні, 12:03 Эйфория в Кремле сменилась похмельем
Блог Медіа 7125
Пункт пропуска между Украиной и
сьогодні, 08:17 Пункт пропуска между Украиной и "ЛНР": здесь страх, ненависть и спрятанная еда
Ольга Черненко 13527
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Лук’яненко пояснив, чому українці продають свої голоси
 19 листопада 2016 , 22:25 1
Авто влетіло у маршрутку на Львівщині: водій загинув
 18 жовтня 2016 , 09:29
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук