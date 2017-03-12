У полон бойовиків "ЛНР" могли потрапити троє мирних чоловіків

На Луганщині зникли троє чоловіків, яки, за припущеннями поліції, могла захопити в полон диверсійно-розвідувальна група бойовиків.

Про це повідомляє прес-служби Нацполіції Луганщини.

Правоохоронці пояснили, що вночі 11 березня на узбіччі об’їзної дороги між с. Боброве та Борівське виявили відчинене біле авто Ford Transit Connect. За попередніми даними, на цьому авто їхали троє чоловіків. Серед них були батько з сином (51 рік та 31 рік) та 23-річний хлопець.

У поліції зазначили, що раніше у цьому ж районі бойовики взяли в полон військовослужбовця ЗСУ.

"Неподалік від місця події розташоване село Арентове, яке межує з лінією розмежування з територією, яка непідконтрольна українській владі. Тому однією з ймовірних версій поліція розглядає захоплення чоловіків у полон диверсійно-розвідувальною групою бойовиків", – мовиться у повідомленні правоохоронців.

Зараз вони проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місця перепубання зниклих чоловіків.

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Поліція також закликала мирних мешканців області задля особистої безпеки не використовувати камуфльований одяг у повсякденному житті.