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У Польщі різко відреагували на визнання Росією паспортів "ЛДНР"

16:32, сьогодні 401 Читать новость на русском
"Паспорти" так званої "ДНР" / Фото з відкритих джерел

У зв'язку з визнанням Росією терористичних"паспортів" потрібно продовжувати санкції.

Таку заяву зробив Надзвичайний і Повноважний посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло, передає LIGA.net.

Він заявив, що визнання Російською Федерацією "паспортів "ЛДНР" є кроком у протилежну сторону від Мінських домовленостей.

"У Польщі з самого початку така позиція: Росія є агресором і потрібно продовжувати санкції, якщо вона не буде виконувати Мінські угоди. Щодо "паспортів" (ОРДЛО) польська позиція дуже критична", – наголосив посол.

Читайте також: Російський політолог пояснив, що насправді являють собою "паспорти" "ЛДНР"

Нагадаємо, 18 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання документів, які видаються на територіях окупованого Донбасу.

Такий гучний крок Кремля уже засудили президент Петро Порошенко, секретар РНБО Олександр Турчинов і очільник МЗС Павло Клімкін.

Теги: Україна Війна на Донбасі Політика Польща Новини Росії
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