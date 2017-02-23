У Польщі різко відреагували на визнання Росією паспортів "ЛДНР"

У зв'язку з визнанням Росією терористичних"паспортів" потрібно продовжувати санкції.

Таку заяву зробив Надзвичайний і Повноважний посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло, передає LIGA.net.

Він заявив, що визнання Російською Федерацією "паспортів "ЛДНР" є кроком у протилежну сторону від Мінських домовленостей.

"У Польщі з самого початку така позиція: Росія є агресором і потрібно продовжувати санкції, якщо вона не буде виконувати Мінські угоди. Щодо "паспортів" (ОРДЛО) польська позиція дуже критична", – наголосив посол.

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Нагадаємо, 18 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання документів, які видаються на територіях окупованого Донбасу.



Такий гучний крок Кремля уже засудили президент Петро Порошенко, секретар РНБО Олександр Турчинов і очільник МЗС Павло Клімкін.