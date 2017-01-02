У Польщі відмінили плату за первинну медичну допомогу

У Польщі у незастрахованих осіб з'явилася можливість безкоштовного доступу до первинної медичної допомоги.

Про це повідомляє Польське радіо.

За словами міністра охорони здоров'я Польщі Константа Радзивілла, з незастрахованих осіб, які скористаються першою медичною допомогою, не будуть стягувати витрата, пов'язані з візитом до лікаря.

Ми підрахували, що це рішення обійдеться нам не набагато дорожче. Саме переслідування тих, хто користується медичною допомогою, не маючи на те прав, коштує набагато більше, ніж спочатку повинен отримувати Національний фонд охорони здоров'я,

– зазначив Радзивілл.

Він додав, що таке рішення є тимчасовим і вже з січня 2018 року Польща має намір повністю відмовитися від медичного страхування.

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