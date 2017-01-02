  • укр
  • рус
17:28
2 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
Вєсті Кремля
11:54, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
Вєсті.UA
18:44, 31 грудня 2016
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня 2016
Випуск новин за 15:00: Прощання з
Випуск новин
15:51, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

У Польщі відмінили плату за первинну медичну допомогу

17:24, сьогодні 28 Читать новость на русском
Швидка допомога
Швидка допомога / Getty Images

У Польщі у незастрахованих осіб з'явилася можливість безкоштовного доступу до первинної медичної допомоги.

Про це повідомляє Польське радіо.

За словами міністра охорони здоров'я Польщі Константа Радзивілла, з незастрахованих осіб, які скористаються першою медичною допомогою, не будуть стягувати витрата, пов'язані з візитом до лікаря.

Ми підрахували, що це рішення обійдеться нам не набагато дорожче. Саме переслідування тих, хто користується медичною допомогою, не маючи на те прав, коштує набагато більше, ніж спочатку повинен отримувати Національний фонд охорони здоров'я,
– зазначив Радзивілл.

Він додав, що таке рішення є тимчасовим і вже з січня 2018 року Польща має намір повністю відмовитися від медичного страхування.

Читайте також: В Україні створять єдиний національний перелік ліків

Теги: Польща Лікування
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Вихідним присвячується: ТОП-9 серіалів, які можна передивлятись безкінечно
сьогодні, 17:21 Вихідним присвячується: ТОП-9 серіалів, які можна передивлятись безкінечно
77
сьогодні, 14:13 "Вата" дарма щодо Трампа радіє: новорічне послання від Діда Панаса
Дід Панас 2499
Як захистити печінку – це знадобиться кожному
1 січня, 17:33 Як захистити печінку – це знадобиться кожному
7348
Секс, наркотики, література: коли письменники пускаються берега
1 січня, 11:17 Секс, наркотики, література: коли письменники пускаються берега
Даниїл Задорожний 2782
До дня народження Андрія Хливнюка: ТОП-10 найкращих пісень
31 грудня 2016, 21:50 До дня народження Андрія Хливнюка: ТОП-10 найкращих пісень "Бумбоксу"
1673
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 8
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 70
Дружині переможця "Голос країни" розтрощили авто
30 листопада 2016 , 10:28 3
Як змінювалась зарплата українців за останні 20 років: інфографіка
 19 серпня 2016 , 20:30 4
Цинічні подробиці корупції у МОЗ: СБУ назвала прізвище хабарника і показала купу грошей
 8 липня 2016 , 11:51 14
Експерт пояснив, чому Нідерланди гальмують Угоду про асоціацію між Україною та ЄС
 14 грудня 2016 , 09:13 1
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук