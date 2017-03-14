У Порошенка відмовилися голосувати за важливий законопроект

Фракція "Блок Петра Порошенка" не буде голосувати за законопроект про тимчасово окуповані території, який запропонувала "Самопоміч".

Про це заявив заступник голови політсили Сергій Березенко у коментарі "РБК-Україна".

"Якщо говорити про законопроект про тимчасово окуповані території, який запропоновано фракцією, то це законопроект, який має концептуальні відмінності в мисленні БПП і "Самопомічі". Головне цей законопроект спричинить припинення роботи з МВФ і відсутність можливості поставляти в Україну зброю, яку ми отримуємо сьогодні у наших партнерів для захисту наших кордонів, у тому числі і систему протиракетної оборони", – зазначив він.

На думку фракції, цей законопроект передбачає припинення стосунків з українцями, які живуть на окупованих територіях.

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Нагадаємо, фракція "Самопоміч" неодноразово наголошувала на важливості ухвалення закону про тимчасово окуповані території України, який повинен, зокрема, гарантувати припинення торгівлі з окупантами.



Крім того, лідер політичної сили Андрій Садовий заявив, що торгувати з ворогом – це зрада національних інтересів.