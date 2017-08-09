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У Путіна дві мети: помста Заходу і "реставрація" Росії, – політолог

16:53, сьогодні 95 Читать новость на русском
Путін намагається помститися Заходу і
Путін намагається помститися Заходу і "відреставрувати" Росію / Еспресо.TV

Втручання Росії в американські вибори 2016-го року не можна вважати одноразовою акцією. Це частина тривалої політики, шматок величезної геополітичної мозаїки "великої реставрації" Росії, яку Володимир Путін почав складати.

Нелегко "прочитати" главу Кремля, секретність – невід'ємна частина створеного ним режиму, як і у всіх авторитарних державах, розмірковує для The Wall Street Journal Леон Арон, директор із дослідження Росії American Enterprise Institute.

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На думку експерта, мова і непідготовлені фрази Путіна демонструють, що, на відміну від західних і російських демократів, він ніколи не вірив у твердження, ніби "у холодній війні не було переможців". Схоже, він сприймає сучасний світовий порядок "як несправедливий і аморальний, підірваний Америкою", продовжує Арон.

Російський президент діє так, ніби він взяв на себе історичну місію повернути колишній світовий порядок сил. Помста і реставрація – його девізи-близнюки. Продовжуючи співпрацю з США у сферах боротьби з тероризмом, контролю над озброєннями та ядерного стримування, Путін став вважати решту геополітики грою, в якій може бути тільки один переможець. Якщо Захід перемагає, Росія програє – і навпаки,
– йдеться у статті.

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Теги: США Новини Росії Новини політики Володимир Путін Вибори у США
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