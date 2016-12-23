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Телеканал новин 24 У Раді хочуть, щоб нічні посиденьки депутатів перевірили в ГПУ
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Раді хочуть, щоб нічні посиденьки депутатів перевірили в ГПУ

18:19, 22 грудня 982 Читать новость на русском
У Раді хочуть, щоб нічні посиденьки депутатів перевірили
У Раді хочуть, щоб нічні посиденьки депутатів перевірили / Українське фото

Народні депутати проситимуть Генеральну прокуратуру перевірити ймовірні порушення під час голосування за державний бюджет на 2017 рік в ніч на 21 грудня.

Про це під час виступу у Раді заявив позафракційний нардеп Віктор Чумак.

За його словами, "порушення регламенту стали нормою теперішнього скликання Верховної Ради", що засвідчила ніч на 21 грудня, коли депутати проголосувати за державний бюджет на 2017 рік та деякі інші законопроекти.

Зокрема, говорячи про створення Фінполіції та єдиного реєстру ПДВ, закон про яку був також проголосований в ніч на 21 грудня.

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Ми бачимо тут не просто порушення регламенту, а ознаки кримінального порушення. Ми звернемося в Генеральну прокуратуру, щоб перевірити фальсифікацію закону невстановленими особами,
– зазначив депутат.

До слова, на сайті парламенту зазначено, що під час голосування за держбюджет нардеп Чумак був відсутній.

Нагадаємо, приблизно о 4:52 вранці 21 грудня після 19 годин роботи Верховна Рада більшістю голосів ухвалила державний бюджет на 2017 рік. «За» проголосувало 274 народних депутати.

Теги: Україна Політика Верховна Рада ГПУ Бюджет-2017 Чумак Віктор Васильович
Джерело: 24 Канал
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