У Ріо-де-Жанейро стартує "Собачий карнавал"

Щорічний "Собачий карнавал" стартує в Ріо-де-Жанейро. Це дійство завжди передує головному карнавалу країни.

Вже 15 років власники домашніх тварин проводять в Ріо так званий "Собачий карнавал". Раз на рік вони одягають своїх чотирилапих друзів у кольорові костюми, возять їх в дитячих візочках, а самі вдягаються у костюми собак.

Ми щасливі і вони щасливі, бо бачать як радіємо ми. Я думаю, що в цьому і полягають веселощі карнавалу. Ми хочемо, щоб і наші улюбленці брали учать, а не тільки сиділи вдома,

– вважає власниця пуделя Сари Сімона Гомес.

На карнавалі усе для собак. Аби тварини не потерпали від спраги, чи голоду, там є багато ласощів. Організатори карнавалу навіть придумали безалкогольне собаче пиво. Для участі у параді усі тварини та їхні господарі повинні дотримуватися одного правила – обов'язково бути у карнавальному костюмі.

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Зазначимо, що до основного карнавалу в Ріо-де Жанейро залишилося лише 3 дні. У п'ятницю на вулиці міста уже вийдуть не собаки, а сотні тисяч жителів і гостей Ріо в масках та костюмах.