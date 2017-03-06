У Румунії не вщухають антикорупційні протести

Черговий протест у Румунії. На вулиці Бухареста вийшли близько 10-ти тисяч людей.

Вони пройшли від будівлі уряду до Конституційного суду та антикорупційного комітету прокуратури.

Учасники акції дули в африканські дудки "вувузели", розмахували прапорами і вигукували "Румуніє, прокинься!".

Основна їхня вимога – деполітизація Конституційного суду. Адже раніше він розкритикував антикорупційний комітет за розслідування проти міністерства юстиції.

Протести в Румунії не вщухають з початку лютого. Тоді уряд країни хотів полегшити покарання для чиновників-корупціонерів та амністувати службовців-хабарників. Лише після багатотисячних мітингів, які прокотились країною, скандальну постанову скасували, а міністр юстиції пішов у відставку. Проте тепер вимоги протестувальників змінились – вони хочуть відставки уряду.