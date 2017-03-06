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РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПОЗОВ УКРАЇНИ ПРОТИ РОСІЇ

У Румунії не вщухають антикорупційні протести

11:49, сьогодні 99 Читать новость на русском

Черговий протест у Румунії. На вулиці Бухареста вийшли близько 10-ти тисяч людей.

Вони пройшли від будівлі уряду до Конституційного суду та антикорупційного комітету прокуратури.

Учасники акції дули в африканські дудки "вувузели", розмахували прапорами і вигукували "Румуніє, прокинься!".

Основна їхня вимога – деполітизація Конституційного суду. Адже раніше він розкритикував антикорупційний комітет за розслідування проти міністерства юстиції.

Протести в Румунії не вщухають з початку лютого. Тоді уряд країни хотів полегшити покарання для чиновників-корупціонерів та амністувати службовців-хабарників. Лише після багатотисячних мітингів, які прокотились країною, скандальну постанову скасували, а міністр юстиції пішов у відставку. Проте тепер вимоги протестувальників змінились – вони хочуть відставки уряду.

Теги: Корупція протести Румунія
Джерело: 24 Канал
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