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У САП підтвердили внесення застави за Насірова

19:58, сьогодні 35 Читать новость на русском
Роман Насіров
Роман Насіров / Цензор.net

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що за відстороненого головного фіскала України Романа Насірова справді внесли заставу.

Про це повідомляє відомство на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні (16 березня, – "24") дружина Романа Насірова, який підозрюється у вчиненні злочину, внесла грошову заставу визначену ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 7 березня 2017 року у розмірі 100 мільйонів гривень на спеціальний рахунок Солом'янського районного суду", – йдеться у повідомленні.

У САП додали, що прокуратура буде забезпечувати всі передбачені законом заходи, щоб Роман Насіров взяв участь у досудовому розслідуванні.

Нагадаємо, раніше повідомили у ЗМІ, що дружина Романа Насірова внесла за нього заставу у розмірі 100 мільйонів гривень.

Як відомо, відстороненого головного фіскала арештували на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень.

Теги: Україна
Джерело: 24 Канал
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