У СБУ кажуть про нечувану кількість антиукраїнських груп в "Односкласниках" та "Вконтакте"

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У Службі безпеки підрахували, скільки у заборонених тепер на території України російських соціальних мережах "Вконтакте" та "Однокласники" існує антиукраїнських груп.
Про це під час прес-конференції у Києві повідомив голова Служби безпеки України Василь Грицак, пише "Укрінформ".
Ми нарахували у цих соцмережах близько 800 груп антиукраїнської спрямованості,
– відзвітував Грицак.
За його словами, на відповідні звернення спецслужби адміністратори цих російських соціальних мереж не реагували.
Грицак також пояснив, чому було прийняте рішення заблокувати в Україні ці соцмережі.
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"На питання, чому закрили "Одноклассники", "Вконтакте", "Яндекс" та інше скажу, дуже просто: це той механізм, який використовує російська ідеологічна машина для формування в свідомості громадян того, що їм потрібно", – наголосив голова СБУ.
Грицак також зауважив, що в цих соцмережах було багато порнографічного контенту і згадав про горезвісну гру "Блакитний кит".
Нагадаємо, 16 травня Президент України Порошенко ввів у дію рішення РНБО про блокування соцмереж "Вконтакте" та "Одноклассники" та інших російських ресурсів на території України, а вже 17 травня Указ президента набув чинності.