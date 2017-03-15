У Штабі блокади відреагували на гучні рішення РНБО

У Штабі блокади торгівлі з окупантами прокоментували ухвалені на засіданні Ради національної безпеки та оборони рішення.

Відповідна заява з’явилась на сторінці Штабу блокади у Facebook.

Штаб блокади торгівлі з окупантами вітає оголошений Президентом України намір Ради національної ради безпеки і оборони України запровадити обмеження на торгівлю з окупованими Росією територіями та її контролю найважливіших секторів економіки України,

– йдеться у заяві.

Водночас у штабі висловили жаль, що "найвищі державні інституції почали приймати рішення тільки на 59 день блокади".

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Нагадаємо, вранці 15 березня відбулось екстрене засідання РНБО, на якому було ухвалене низку важливих рішень щодо торгівлі та транспортної блокади з окупованим Донбасом. За його підсумками Порошенко запропонував тимчасово повністю перекрити транспортне сполучення з окупованими територіями.

Також було ухвалене рішення про припинення торгівлі з тимчасово окупованими територіями Донбасу, а СБУ та НБУ мають добу, щоб проаналізувати і внести пропозиції щодо банків, в капіталі яких є частка державних банків Російської Федерації.