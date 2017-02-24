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У Тернополі наростає конфлікт через забруднення від котелень

20:46, сьогодні 340 Читать новость на русском

У Тернополі люди протестують проти нових торф'яних котелень, які планує обладнати мерія задля економії на опаленні.

Одну з торф'яних котелень розмістили просто у дворі за кілька метрів від житлових будинків. Думки людей ніхто не питав, тож мешканці будинку обурені. Зокрема тернополяни скаржаться, що через торф’яні котельні у дворах житлових будинків постійно стоїть пил та сморід.

На відстані буквально кількох метрів – будинки, садочки. І нас не повідомили, коли вони почали будуватися. Вони не казали, що таке буде. Не було ні громадських слухань,
– повідомила ініціатор акції протесту Юлія Мамчак.

Загалом у місті планують запустити сім таких котелень. Три уже працюють у тестовому режимі. Люди кажуть — незручностей від такого сусідства чимало.

В нас вібрації, гул, ніби працює дизельний поїзд в дворі. Весь дим іде на лікарню. Поруч пологове відділення, кардіологія,
– обурюється мешканка сусіднього з котельнею будинку Лілія Майка.

У мерії переконують, що цей проект дасть змогу зекономити на дорогому природному газі. А викиди котельні є абсолютно безпечними.

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Втім, у екологів інша думка.

Найбільш важливим і небезпечним чинником у вихлопах є пил, дрібний пил, який наша дихальна система не забирає, і пил потрапляє в легені. В цьому випадку все залежить від фільтрів,
– наголосив незалежний екологічний експерт Олександр Філь.

Все ж мер пообіцяв, що котельні запустять тільки після погодження з громадою.

Обіцяю вам, що будь-які роботи вже призупинені. Є відповідні рішення Архбудконтролю, рішення виконавчого комітету. Жодних робіт ніхто не буде вести, поки не відпрацює комісія і це питання погодить з мешканцями,
– повідомив мер Тернополя Сергій Надал.

Та журналісти 24 каналу з'ясували, що роботу котелень так і не зупинили.

Теги: Україна Тернопіль протести екологія
Джерело: 24 Канал
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