У центрі Києва націоналістичні сили можуть влаштувати довгострокову акцію протесту, – ЗМІ

14 жовтня на День Захисника України націоналістичні партії "Свобода", "Національний корпус" і "Правий сектор" проведуть традиційний "Марш Героїв", який цього року може завершитися довгостроковим протестом.

Як йдеться у матеріалі інформаційної агенції "РБК-Україна", додатковий привід щодо такого маршу –річниця створення на базі полку "Азов" партії "Національний корпус" Андрія Білецького.

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Так, до маршу відбудеться з'їзд, на якому обіцяють озвучити позицію щодо низки політичних кейсів. Наприклад, щодо прийнятих законів про реінтеграцію Донбасу, ідеї залучення миротворців ООН в зону конфлікту на Сході України.

У підсумку активісти мають намір встановити наметове містечко в центрі Києва з вимогою дострокових президентських виборів.

Як підкреслюють автори статті, консультації щодо акції ведуться до останнього, однак остаточного рішення поки немає.

Крім того, у вищезазначених партіях поки ані не підтвердили, ані не спростували цю інформацію.

Нагадаємо, що 17 жовтня під Верховною Радою планує влаштувати масштабний мітинг Міхеїл Саакашвілі та його політсила "Рух нових сил".