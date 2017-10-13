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У центрі Києва націоналістичні сили можуть влаштувати довгострокову акцію протесту, – ЗМІ

00:55, сьогодні 2918 Читать новость на русском
Мітинг націоналістичних сил у Києві
Мітинг націоналістичних сил у Києві / 24 Канал

14 жовтня на День Захисника України націоналістичні партії "Свобода", "Національний корпус" і "Правий сектор" проведуть традиційний "Марш Героїв", який цього року може завершитися довгостроковим протестом.

Як йдеться у матеріалі інформаційної агенції "РБК-Україна", додатковий привід щодо такого маршу –річниця створення на базі полку "Азов" партії "Національний корпус" Андрія Білецького.

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Так, до маршу відбудеться з'їзд, на якому обіцяють озвучити позицію щодо низки політичних кейсів. Наприклад, щодо прийнятих законів про реінтеграцію Донбасу, ідеї залучення миротворців ООН в зону конфлікту на Сході України.

У підсумку активісти мають намір встановити наметове містечко в центрі Києва з вимогою дострокових президентських виборів.

Як підкреслюють автори статті, консультації щодо акції ведуться до останнього, однак остаточного рішення поки немає.

Крім того, у вищезазначених партіях поки ані не підтвердили, ані не спростували цю інформацію.

Нагадаємо, що 17 жовтня під Верховною Радою планує влаштувати масштабний мітинг Міхеїл Саакашвілі та його політсила "Рух нових сил".

Теги: Новини України Новини політики протести Новини Києва ВО "Свобода" Правий сектор ЗМІ
Джерело: 24 Канал
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