У Запоріжжі попрощались з українським воїном

Сьогодні, 18 лютого, у Запоріжжі попрощалися з 26-річним бійцем ЗСУ Леонідом Сазоновим, який загинув через ворожі обстріли під Волновахою.

Ще у 2014 році в складі запорізької Самооборони сержант відбив спроби проросійських тітушок захопити адмінбудівлі міста. Коли на Донбасі почалася війна, Леонід їздив туди волонтером. А потім пішов служити в батальйоні 56-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних Сил України. Два дні тому 26-річний сержант потрапив під обстріл терористів під Волновахою. Свою зброю ніколи не залишав. Для нього зброя – це було все. Ми знали, якщо кудись виїжджаємо, то він завжди перший, завжди прикриє спину. Дуже шкода, що такі молоді люди йдуть,

– сказав боєць на позивний "Білий". Читайте також: Прощання із Наталкою Хорунжою: медсестрою, яка витягла з того світу десятки військових.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter