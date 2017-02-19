У Запоріжжі попрощались з українським воїном
Сьогодні, 18 лютого, у Запоріжжі попрощалися з 26-річним бійцем ЗСУ Леонідом Сазоновим, який загинув через ворожі обстріли під Волновахою.
Ще у 2014 році в складі запорізької Самооборони сержант відбив спроби проросійських тітушок захопити адмінбудівлі міста.
Коли на Донбасі почалася війна, Леонід їздив туди волонтером. А потім пішов служити в батальйоні 56-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних Сил України.
Два дні тому 26-річний сержант потрапив під обстріл терористів під Волновахою.
Свою зброю ніколи не залишав. Для нього зброя – це було все. Ми знали, якщо кудись виїжджаємо, то він завжди перший, завжди прикриє спину. Дуже шкода, що такі молоді люди йдуть,
– сказав боєць на позивний "Білий".
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