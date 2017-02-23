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Uber запрацював у ще одному українському місті

13:34, сьогодні 687 Читать новость на русском
Uber
Uber / Getty Images

Сервіс таксі Uber з 23 лютого почав роботу у Львові.

Про це повідомили у компанії.

У Львові буде доступний сервіс UberX – це автомобілі стандартного класу.

Тарифи на UberX у Львові складуть: 4 грн – за подачу автомобіля, 5 грн – за кожний кілометр шляху. Мінімальна вартість поїздки складе всього 14 грн.

З першого дня у Львові можна буде оплатити поїздки з Uber як готівкою, так і за допомогою зареєстрованої в додатку банківської картки.

Розрахункову вартість поїздки можна буде дізнатися заздалегідь, до підтвердження замовлення. Після закінчення кожної поїздки користувач отримає на адресу електронної пошти квитанцію.

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Львів став третім містом України після Києва та Одеси, де запущений сервіс Uber.

Теги: LifeStyle
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