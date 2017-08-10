Учасник "Голосу країни" та "X-фактор" відпочиває та виступає у Криму

До чорного списку сайту "Миротворець" потрапив 24-річний співак Владислав Бєлік, який свого часу брав участь у таких популярних талант-шоу, як "Голос країни" та "Х-фактор".

Відповідна інформація з’явилася на ресурсі у розділі "Чистилище".

"Свідоме порушення державного кордону України. Активно гастролює в тимчасово окупованому Росією Криму", – зазначається у повідомленні.

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Владислав Бєлік потрапив до бази "Миротворця"

Зауважимо, що музикант також представляв Севастополь на XXIV фестивалі "Російська студентська весна", який пройшов у російській Казані у 2016 році.

До слова, співак активно публікує у соцмережах світлини, зроблені в окупованому Криму.

Бєлік демонструє квиток Сімферополь – Пулково(Санкт-Петербург), за яким він порушує

правила перетину кордону

Відпочинок Бєліка у Криму

А мы сегодня играем в ресторане #Мадера Нашим гостям как всегда весело)))?? #рояльвкустах Допис, поширений Vlad Byelik (@vladbyelik) Тра 6, 2017 о 8:58 PDT

Бєлік ще й підпрацьовує в окупованому Криму

Виступ Владислава Бєліка на "Голос країни 2017" (7 сезон)