15:51
10 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. План втечі Путіна. Навальний вже не той
Вєсті Кремля
23:25, 9 серпня
Вєсті.UA. Рок-н-рольний заїзд Зіброва. Тореадор Педро Симоньєнос
Вєсті.UA
20:24, 9 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 15:00: Звіт НАБУ. Звільнення Балчуна
Випуск новин
15:45, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Учасник "Голосу країни" та "X-фактор" відпочиває та виступає у Криму

14:19, сьогодні 8444 Читать новость на русском
Владислав Бєлік на
Владислав Бєлік на "Голос країни" 2017 / Соцмережі

До чорного списку сайту "Миротворець" потрапив 24-річний співак Владислав Бєлік, який свого часу брав участь у таких популярних талант-шоу, як "Голос країни" та "Х-фактор".

Відповідна інформація з’явилася на ресурсі у розділі "Чистилище".

"Свідоме порушення державного кордону України. Активно гастролює в тимчасово окупованому Росією Криму", – зазначається у повідомленні.

Читайте також: Екс-суддя популярного українського шоу підтримує агресію Кремля

Бєлік, Крим, Миротворець

Владислав Бєлік потрапив до бази "Миротворця"

Зауважимо, що музикант також представляв Севастополь на XXIV фестивалі "Російська студентська весна", який пройшов у російській Казані у 2016 році.

До слова, співак активно публікує у соцмережах світлини, зроблені в окупованому Криму.

Бєлік демонструє квиток Сімферополь – Пулково(Санкт-Петербург), за яким він порушує
правила перетину кордону

#рояльвкустах #sun #glasses #top_people_in_ua #like #like4like #likefollow#likeforlike #likesforlikes #liker

Допис, поширений Vlad Byelik (@vladbyelik)

Відпочинок Бєліка у Криму

Бєлік ще й підпрацьовує в окупованому Криму

Виступ Владислава Бєліка на "Голос країни 2017" (7 сезон)

Теги: LifeStyle Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму Новини культури Музика
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Иностранцы у нас превращаются в коррумпированных, так что решать проблемы нужно самостоятильно
сьогодні, 15:05 Иностранцы у нас превращаются в коррумпированных, так что решать проблемы нужно самостоятильно
Блог Соцмережі 235
Чи наважиться Дональд Трамп передати Україні летальну зброю
сьогодні, 14:30 Чи наважиться Дональд Трамп передати Україні летальну зброю
Тарас Березовець 507
Вернуть Саакашвили: почему Порошенко раньше не замечал ошибки в декларации Саакашвили?
сьогодні, 12:04 Вернуть Саакашвили: почему Порошенко раньше не замечал ошибки в декларации Саакашвили?
Юрій Бутусов 6163
сьогодні, 09:01 "Гастролі завершено": за що прибрали Войцеха Балчуна з "Укрзалізниці"
Дмитро Бобрицький 3960
5% украинских туристов в Крыму – это много или мало?
сьогодні, 08:41 5% украинских туристов в Крыму – это много или мало?
Злой Одессит 2555
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Мобільні сервісні центри: коли водійські посвідчення і техпаспорт їдуть до тебе самі
 3 квітня , 20:01
Як нардепи відреагували на сміттєву проблему у Львові
 20 червня , 12:42
Небезпечну зону у Балаклії зменшили до кілометра: там тривають масштабні ремонти
 6 квітня , 08:16
Клімкін має намір відвідати США найближчим часом
 13 квітня , 14:11
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук