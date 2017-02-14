Угорщина зробила щедрий медичний подарунок для українців

Угорщина запропонувала 20 тисяч доз вакцини проти кору для медичних потреб Закарпатської області України задля запобігти поширенню епідемії цієї хвороби з сусідньої Румунії.

Про це 13 лютого повідомив уповноважений уряду Угорщини з питань співробітництва і координації урядових дій щодо розвитку області Саболч-Сатмар-Береґ і Закарпаття Іштван Ґрежа, пише "Радіо Свобода".

За словами Іштвана Ґрежі, минулого року Угорщина зобов’язалася упродовж наступних 5 років у разі необхідності забезпечити потреби Закарпаття у дефіцитних вакцинах для щеплення мешканців області різних вікових категорій.

Поставки цих препаратів з Угорщини у сусідній регіон України розпочнуться вже за кілька днів, щойно головний санітарний лікар Угорщини узгодить процедуру передачі вакцин із керівником відповідної служби Закарпаття,

– зазначив Ґрежа.

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Він додав, що угорська сторона вивчає запит українських колег щодо вакцинації населення регіону у поточному році і вже розпочала процес державних закупівель ліків, виходячи з кошторису на суму майже 500 мільйонів форинтів (понад 1 мільйон 700 тисяч доларів США).