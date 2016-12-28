Україна може відвоювати окупований Донбас, – Тимчук

Сили АТО можуть провести масштабний наступ на противника на Донбасі і домогтися при цьому успіху.

Про це розповів нардеп Дмитро Тимчук, коментуючи слова секретаря РНБО Олександра Турчинова про те, що наступний рік стане переломним у питанні звільнення окупованих територій, повідомляє Гордон.

При тій конфігурації російсько-терористичних військ, які є на Донбасі, сили АТО здатні виконати бойові завдання, здійснивши масштабний наступ на противника. Їм цілком під силу досягти успіху оперативно-тактичного характеру,

– сказав Тимчук.

Він додав, що сили АТО можуть покінчити з "ДНР" та "ЛНР".

Питання в тому, як на це відреагує Росія. і чи готові ми до іншого формату протистояння з РФ?"

– відзначив Тимчук.

На думку нардепа, не розглядаючи варіант силового вирішення конфлікту на сході України, влада країни заводить проблему в глухий кут.

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