Україна може відвоювати окупований Донбас, – Тимчук

Сили АТО можуть провести масштабний наступ на противника на Донбасі і домогтися при цьому успіху.
Про це розповів нардеп Дмитро Тимчук, коментуючи слова секретаря РНБО Олександра Турчинова про те, що наступний рік стане переломним у питанні звільнення окупованих територій, повідомляє Гордон.
При тій конфігурації російсько-терористичних військ, які є на Донбасі, сили АТО здатні виконати бойові завдання, здійснивши масштабний наступ на противника. Їм цілком під силу досягти успіху оперативно-тактичного характеру,
– сказав Тимчук.
Він додав, що сили АТО можуть покінчити з "ДНР" та "ЛНР".
Питання в тому, як на це відреагує Росія. і чи готові ми до іншого формату протистояння з РФ?"
– відзначив Тимчук.
На думку нардепа, не розглядаючи варіант силового вирішення конфлікту на сході України, влада країни заводить проблему в глухий кут.
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