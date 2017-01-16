Україна припинила дію угод з Росією у сфері телерадіомовлення

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про припинення дії угод з урядом Російської Федерації про співробітництво у сфері телебачення, радіомовлення та інформації.

Про це йдеться в постанові Кабміну №1053, опублікованому на урядовому порталі, пише "УНІАН".

Подальша дія зазначених угод не відповідає стану міждержавних відносин і не узгоджується із заходами, яких вживає Україна для забезпечення захисту інформаційного поля країни від негативних інформаційно-психологічних впливів,

– сказано в пояснювальній записці до документа.

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