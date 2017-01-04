Україна відзначилася неабияким зерновим рекордом

У 2015/2016 маркетинговому році Україна встановила рекорд з експорту зернових культур на зовнішні ринки.

Про це йдеться на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що вперше за роки незалежності було експортовано понад 39 мільйонів тонн зерна, а це на 13% вище, ніж у попередньому сезоні.

"Минулий рік багато в чому встановив підняв нам планку. Так, наприклад ми зібрали рекордний урожай, рекордну кількість зерна відправили на експорт. Це нові виклики і нові горизонти. Головне – нам є куди рости", – розповів міністр аграрної політики Тарас Кутовий.

Крім того , за підсумками 9 місяців 2016 року українські експортери поставили на зовнішні ринки аграрної продукції на суму в 10,4 мільярда доларів – 40,2% від всього експорту держави.

Спеціалісти також прогнозують, що у 2016/2017 маркетинговому році експорт українського зерна може скласти 41,6 мільйона тонн.

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