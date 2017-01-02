Україна є одним з пріоритетів ЄС у 2017: Могеріні поділилась списком

Головний дипломат ЄС Федеріка Могеріні розповіла про основні цілі європейської дипломатії у році, що розпочався.
Про це йдеться у переліку цілей і пріоритетів глави європейської дипломатії 2017-м, документ опублікований на її сайті.
Могеріні зазначає, що 2016-й був роком "постійної роботи заради підтримки реформ, економічного зростання, миру і стабільності на східних кордонах ЄС".
Зокрема, й в Україні, де були здійснені великі спільні зусилля для реформування, боротьби з корупцією, і, звичайно ж, зусилля, яких доклали, щоб реалізувати Мінські домовленості і припинити війну на сході.
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З Україною і Грузією ми зробили важливі кроки в напрямку лібералізації візового режиму,
– нагадала Могеріні.
За її словами, ЄС співпрацює з усіма країнами Східного партнерства.
"Ми робимо відповідно до історії, пріоритетів і політичного вибору кожної країни і суспільства. Це партнерство для реформ, для наших громадян, а не партнерство "проти" когось – навпаки, воно є важливим елементом в напрямку більшої регіональної співпраці", – наголосила глава європейської дипломатії.
Одним з пріоритетів на 2017 рік для Могеріні буде продовження зусиль заради реформ в Україні і співпраця зі Східним партнерством.
Окрім нього вона визначила такі напрямки роботи:
глобальна стратегія зовнішньої політики ЄС;
питання міграції і співпраця з Африкою;
відповідь на тероризм і спільна робота заради майбутнього Сирії;
безпека і оборона ЄС;
партнерство з Колумбією, відносини між Палестиною та Ізраїлем;
втілення угоди з Іраном;
рух до ЄС Балканських країн;
відновлення співпраці з Кубою;
близька співпраця зі США;
мирний процес в Афганістані.
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