Україна є одним з пріоритетів ЄС у 2017: Могеріні поділилась списком

Головний дипломат ЄС Федеріка Могеріні розповіла про основні цілі європейської дипломатії у році, що розпочався.

Про це йдеться у переліку цілей і пріоритетів глави європейської дипломатії 2017-м, документ опублікований на її сайті.

Today on my blog: Twelve things to bring with us in 2017 https://t.co/qOcEvGxoeM pic.twitter.com/61sp8rCJz8 — Federica Mogherini (@FedericaMog) 1 січня 2017 р.

Могеріні зазначає, що 2016-й був роком "постійної роботи заради підтримки реформ, економічного зростання, миру і стабільності на східних кордонах ЄС".

Зокрема, й в Україні, де були здійснені великі спільні зусилля для реформування, боротьби з корупцією, і, звичайно ж, зусилля, яких доклали, щоб реалізувати Мінські домовленості і припинити війну на сході.

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З Україною і Грузією ми зробили важливі кроки в напрямку лібералізації візового режиму,

– нагадала Могеріні.

За її словами, ЄС співпрацює з усіма країнами Східного партнерства.

"Ми робимо відповідно до історії, пріоритетів і політичного вибору кожної країни і суспільства. Це партнерство для реформ, для наших громадян, а не партнерство "проти" когось – навпаки, воно є важливим елементом в напрямку більшої регіональної співпраці", – наголосила глава європейської дипломатії.

Одним з пріоритетів на 2017 рік для Могеріні буде продовження зусиль заради реформ в Україні і співпраця зі Східним партнерством.

Окрім нього вона визначила такі напрямки роботи:

глобальна стратегія зовнішньої політики ЄС;

питання міграції і співпраця з Африкою;

відповідь на тероризм і спільна робота заради майбутнього Сирії;

безпека і оборона ЄС;

партнерство з Колумбією, відносини між Палестиною та Ізраїлем;

втілення угоди з Іраном;

рух до ЄС Балканських країн;

відновлення співпраці з Кубою;

близька співпраця зі США;

мирний процес в Афганістані.