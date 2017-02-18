11:19
18 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кисельов vs Трамп. Бунт РПЦ проти влади
Вєсті Кремля
22:30, 17 лютого
Вєсті.UA: Лоботомія для Захарченка.
Вєсті.UA
19:18, 17 лютого
Журналісти знайшли
ЦРУ
08:32, 17 лютого
Випуск новини за 23:00: Чи понесе хтось покарання за незаконні статки в е-деклараціях
Випуск новин
23:58, 17 лютого
Про торгівлю з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:34, 17 лютого
Телеканал новин 24 Програми Зроблено в Україні
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Українець розповів секрет, як зміг заробляти тисячі доларів на неживих квітах

Зроблено в Україні 22:29, 17 лютого 817 Читать новость на русском

Штучні квіти, які виготволяє Володимир Каневський, не відрізнити від справжніх.

Вправність українця просто вражає, тож й не дивно, що імена його клієнтів вам добре знайомі. Так перша леді США Меланія Трамп подарувала його троянду дружині прем'єр-міністра Японії.

Композиції Каневського прикрашають оселі дизайнерів Валентіно, Оскара де ла Ренти та всесвітньо відомого ювеліра Жоеля Розенталя.

Втім це зараз Володимир є популярним і приймає замовлення з найрізноманітніших куточків світу. Але 30 років тому, коли він переїхав у США – зіткнувся зі справжнім відчаєм. Ні грошей, ні знайомств. Яка різниця, що в рідному Харкові проектував цілі житлові квартали, тут таких архітекторів безліч. Потрібно розпочати власну справу. Так, йому на думку спадають порцелянові квіти.

Читайте також: Історія відважного українського винороба, який кинув виклик погоді у США

Насправді ідея не нова – такі ж композиції робили європейські майстри у 18 столітті. Українець пробує відродити забуте мистецтво. Не вагаючись, купує за 300 доларів пічку для випалювання порцеляни, а от металеві стебла спаює просто над газовою плитою, оскільки на паяльник грошей вже не вистачає.

Поступово у квартирі з'являються перші мальви, волошки, троянди. Розгадати бузок було найскладніше, на це у майстра пішло аж 3 роки. Втім ще більше часу знадобилось, аби роботи почали приносити стабільний дохід. А перш ніж його букети почав продавати паризький бутік Діор, довелось обійти чимало крамниць.

Зараз ціни на квіткові скульптури українця коливаються від від кількох тисяч доларів і до чверті мільйона. Втім такий успіх прийшов, коли Каневському було вже за 50, тож одна з головних порад – не здаватись, а ще знайти джерело підтримки.

Теги: США Зроблено в Україні Бізнес
Джерело: 24 Канал
Новини за 17 лютого
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Невідомі викрали з автомобіля сімейну пару у Києві
 12 вересня 2016 , 11:07 87
П’ятеро поліцейських загинуло у перестрілці під Києвом
 4 грудня 2016 , 10:31 297
Московський торговий центр оглушив гімн України
 7 січня , 14:13 42
Унікальний український ракетний комплекс "Вільха"
 9 вересня 2016 , 17:59 1
Новий український автомат "Малюк" доводили до ідеалу понад 10 років
27 грудня 2016 , 18:21
"Мі-24" – ефективна новітня бойова машина ЗСУ України
 18 листопада 2016 , 18:05
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук