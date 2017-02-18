Українець розповів секрет, як зміг заробляти тисячі доларів на неживих квітах

Штучні квіти, які виготволяє Володимир Каневський, не відрізнити від справжніх.

Вправність українця просто вражає, тож й не дивно, що імена його клієнтів вам добре знайомі. Так перша леді США Меланія Трамп подарувала його троянду дружині прем'єр-міністра Японії.

Композиції Каневського прикрашають оселі дизайнерів Валентіно, Оскара де ла Ренти та всесвітньо відомого ювеліра Жоеля Розенталя.



Втім це зараз Володимир є популярним і приймає замовлення з найрізноманітніших куточків світу. Але 30 років тому, коли він переїхав у США – зіткнувся зі справжнім відчаєм. Ні грошей, ні знайомств. Яка різниця, що в рідному Харкові проектував цілі житлові квартали, тут таких архітекторів безліч. Потрібно розпочати власну справу. Так, йому на думку спадають порцелянові квіти.

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Насправді ідея не нова – такі ж композиції робили європейські майстри у 18 столітті. Українець пробує відродити забуте мистецтво. Не вагаючись, купує за 300 доларів пічку для випалювання порцеляни, а от металеві стебла спаює просто над газовою плитою, оскільки на паяльник грошей вже не вистачає.



Поступово у квартирі з'являються перші мальви, волошки, троянди. Розгадати бузок було найскладніше, на це у майстра пішло аж 3 роки. Втім ще більше часу знадобилось, аби роботи почали приносити стабільний дохід. А перш ніж його букети почав продавати паризький бутік Діор, довелось обійти чимало крамниць.



Зараз ціни на квіткові скульптури українця коливаються від від кількох тисяч доларів і до чверті мільйона. Втім такий успіх прийшов, коли Каневському було вже за 50, тож одна з головних порад – не здаватись, а ще знайти джерело підтримки.