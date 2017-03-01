Україні запропонували новий формат переговорів щодо Донбасу

Польща та Великобританія запропонували Києву новий формат переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це розповів міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський, повідомляє Інтерфакс.

Він додав, що британська і польська сторони виступили з ініціативою, проте рішення про найкращий варіант вирішення конфлікту на Донбасі залишається за українською стороною.

У нас є надія на можливість відкрити дискусію про новий формат вирішення(ситуації на Донбасі, – 24). Але рішення, безумовно, за Павлом Клімкіним, Президентом Порошенко і українською владою,

– сказав Ващиковський.

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