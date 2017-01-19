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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Українські військові прийняли бій біля Авдіївки

19:25, сьогодні 563 Читать новость на русском
Війна на сході України
Війна на сході України / Screenshot

Сьогодні, 19 січня, відбувся бій поблизу Авдіївської промзони. Ще з 13 години дня бойовики почали обстрілювати позиції українських військових.

Противник бив зі стрілецької зброї і гранатометів. Втрат з нашого боку немає.

Прес-офіцер бригади розповіла, що ворог три години не давав українським військовим вивести знімальну групу з позицій.

Хлопці вивели нас там трошки окольними шляхами. Ми, поки бігли, все чули, як по тій дорозі, де ми мали йти, гупало так, що страшне. Над нами також кулі свистіли непогано. Добре, що ми там були під захистом будівель,
– повідомила прес-офіцерка бригади ЗСУ Олена Мокренчук.

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Теги: Україна Війна на Донбасі АТО
Джерело: 24 Канал
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