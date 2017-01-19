Українські військові прийняли бій біля Авдіївки

Сьогодні, 19 січня, відбувся бій поблизу Авдіївської промзони. Ще з 13 години дня бойовики почали обстрілювати позиції українських військових.

Противник бив зі стрілецької зброї і гранатометів. Втрат з нашого боку немає.

Прес-офіцер бригади розповіла, що ворог три години не давав українським військовим вивести знімальну групу з позицій.

Хлопці вивели нас там трошки окольними шляхами. Ми, поки бігли, все чули, як по тій дорозі, де ми мали йти, гупало так, що страшне. Над нами також кулі свистіли непогано. Добре, що ми там були під захистом будівель,

– повідомила прес-офіцерка бригади ЗСУ Олена Мокренчук.

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