Українські військові за три роки АТО вдруге повернулися до Мар'їнки

4 серпня українські військові підрозділу батальйону "Донбас-Україна" вдруге зайшли на позиції у Мар'їнці.

Боєць із позивним "Чорний" знає чи не кожен будинок у Мар'їнці. Так само і позиції – свої і противника. Їх тут розділяють сотні метрів. Боєць із батальйоном "Донбас-Україна" уже вдруге за час АТО повертається до Мар'їнки після перерви у 10 місяців.

"У минулому році нас зустріли інтенсивно. І цей інтенсив тривав практично все літо. У вересні та жовтні уже трохи менше стало, через те, що зеленка пішла вже", – зазначив боєць із позивним "Чорний".

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Повернутися до рідних окопів захотіли навіть ті, хто вже закінчив службу. На кожній позиції є бійці, які із власного досвіду підказують новачкам, звідки чекати ворога та активності. За словами вояків, супротивник став більш млявим. Але тільки вдень.

Були одиночні постріли. Прострілка спрямована не в нашу сторону – у сторону сусідів зліва,

– запевнив боєць із позивним "Чорний".

Бійці уночі знищили одного диверсанта, його тіло із "сірої зони" терористи не забрали. Щоночі у Мар'їнці стрілянина, але запеклих боїв українські бійці поки не побачили. У них дві версії – або бойовики притираються, або бояться. Військові переконані, що вони затримаються на цьому рубежі надовго.