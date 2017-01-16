Український канал показав шоу із російським військовим, який воював на Донбасі

В ефірі телеканалу "СТБ" вийшло шоу "Битва екстрасенсів" за участю російського військового, який воював на Донбасі.

Третя серія 17 сезону російської версії шоу знімалася у Москві. В ефір на російському телебачення вона вийшла ще у вересні 2016 року. В українському ефірі серію транслювали ввечері 15 січня 2017 року на каналі "СТБ".

Участь у шоу взяли 6 чоловіків, одягнених у камуфляж. Імена учасників не називаються, однак під час зйомок повідомляється, що вони – військові, деякі служили у Чечні та мають нагороди за службу.

Один військовий підтвердив, що "служив в Україні". Де саме воював чоловік – не відомо. В українській версії під час ефіру це зізнання бойовика не показали.

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