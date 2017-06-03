"Укрзалізниця" назвала остаточну вартість квитків на ще один потяг до Польщі

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"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків до польського міста Холм з Ковеля у міжнародних залізничних касах. Вартість квитка становить майже 204 гривень, хоча раніше анонсували нижчу вартість.
Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці"
"Вартість проїзду складатиме 203,24 грн. Поїзд № 751/752 Ковель – Холм відправиться в перший рейс уже через тиждень", – йдеться у повідомленні.
Читайте також: "Укрзалізниця" може підвищити і знизити вартість квитків на деяких напрямках
Однак вартість квитків може змінюватися залежно від курсу валюти в день придбання квитка.
Маршрут обслуговуватиметься составом рейкового автобуса. Залізничники аналізуватимуть попит на цей напрямок і за потреби залучатимуть інший рухомий склад.
Нагадаємо, у грудні 2016 року для покращення сервісу для пасажирів у міжнародному сполученні Укрзалізниця запустила швидкісний поїзд сполученням Київ – Львів – Перемишль, який нині користується великим попитом.
Наприкінці квітня було анонсовано ще один потяг з українського міста Ковель, що на Волині, до польського Холму. В "Укрзалізниці" обіцяли дешевші квитки. Заявлена варість квитка мала би становити 130-150 гривень.