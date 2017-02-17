Унікальна комплектація Forester до подвійного ювілею: 100-річчя корпорації FHI і 20-річчя моделі

До 100-річчя з дня заснування корпорації Fuji Heavy Industries і 20-річчя моделі Forester офіційний імпортер Subaru "Субару Україна" розробив спільно із заводом виробником, виключно для ринку України, нову комплектацію Forester із 2-х літровим двигуном.

Кількість автомобілів ювілейної серії обмежена.

З 15-го по 23-тє лютого Subaru Forester в ексклюзивній комплектації стане доступною для замовлення в дилерській мережі бренду по всій Україні за унікальною ціною 812 400 грн.*

Пропозиція розрахована на справжніх шанувальників японських автомобілів Subaru, любителів драйву та дорожніх пригод. Саме для таких мандрівників на базі авіаційних

технологій інженери Subaru ось вже 20 років конструюють Forester — свій повнопривідний бестселер. Нова спеціальна комплектація "ВВ" має класичний зовнішній вигляд Форестера, а також дволітровий опозитний двигун 2.0i-L та багато додаткових опцій.

Автомобіль цієї комплектації вийшов дуже комфортним за рахунок продуманих деталей: водія порадує підігрів руля та передніх сидінь, управління аудіо-системою та круїз-контролем на кермі, багатофункціональний кольоровий дисплей з діагоналлю 6,2 дюйми. Морозною зимою незамінні обігрів зовнішніх дзеркал і зони щіток лобового скла, обігрів заднього скла з таймером. Скло з УФ-захистом вбереже від шкідливого сонячного випромінювання влітку. Пасажири оцінять підігрів задніх сидінь та двозонний клімат-контроль. А такі опції, як електропривід дверей багажного відділення і задні сидіння, які складаються одним натисканням, знадобляться в будь-якій подорожі.

Відчуття захищеності під час їзди дарує комплекс фірмових систем безпеки. В нього входять: система курсової стійкості VDC, механізм утримання автомобіля на схилі Hill Start Assist, 4-х сенсорна/4-х канальна система ABS з електронною системою розподілу, система допомоги при гальмуванні, адаптивні фари головного світла, камера заднього виду, система допомоги при спуску і фірмова система X-Mode.

Деталі пропозиції уточнюйте в офіційній дилерській мережі Subaru.

*– детальну інформацію з приводу замовлення уточнюйте в офіційній дилерській мережі Subaru в Україні.