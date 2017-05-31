15:38
31 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВБИВСТВО ПАНКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Помста Ярослава Мудрого. Матриця Путіна
Вєсті Кремля
22:08, 30 травня
Вєсті.UA. Спасти рядового Насірова. Розстріл поліцейських за аварію
Вєсті.UA
21:42, 30 травня
Хто і як дерибанить гроші на реставрації Одеси
ЦРУ
08:10, сьогодні
Випуск новин за 15:00: Іноземні товари на митниці. Втрати на фронті
Випуск новин
15:31, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВБИВСТВО ПАНКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Уродженка Криму виступатиме під нейтральним прапором

15:19, сьогодні 346 Читать новость на русском
Віра Ребрик свого часу тішилась під українським прапором
Віра Ребрик свого часу тішилась під українським прапором / Соцмережі

Уродженка Криму та колишня українка Віра Ребрик, що останнім часом виступала за Росію у дисципліні метання спису, отримала дозвіл виступати під нейтральним прапором.

Таке рішення ухвалила міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій після розгляду заявки спортсменки, йдеться на її офіційному сайті.

Зазначається, що такі заявки подавали три спортсменки – окрім Ребрик, до цього складу входять Ксенія Аксьонова (біг на 400 метрів) і Віра Рудакова (400 метрів з бар’єрами).

Читайте також: Українки отримають олімпійські медалі через допінг у росіянок

Також наголошується, що останнє слово щодо допуску та недопуску легкоатлеток залишається за окремими організаторами змагань.

Загалом Рада IAAF, що займається розглядом допінгових справ, розглянула 58 таких випадків, з яких 28 заявок було відхилено та ще 27 перебувають на розгляді.

Ще раніше у 2007 році вона допустила 13 російських легкоатлетів, включно з екс-українським молотобійцем Олександром Сокірським, до участі в міжнародних стартах під нейтральним прапором, відмовивши 45 спортсменам.

До слова, IAFF отримала вже 130 заявок від російських спортсменів на виступ під нейтральним прапором, 40 з яких було затверджено Російською федерацією легкої атлетики.

Як відомо, Віра Ребрик народилася в Ялті, однак після анексії Криму вона вирішила змінити громадянство на російське.

Цікавим є і те, що МОК підтвердив зміну громадянства лише влітку 2016 року, щоправда НОК України не дозволяв спортсменці переходити під прапор іншої країни.

Нагадаємо, на початку червня 2016 року російських легкоатлетів відсторонили від участі в Олімпіаді 2016 рішенням ради IAAF. Вже взимку Міжнародний олімпійський комітет продовжив санкції проти Росії.

Крім того, у зв’язку зі скандалом Росія може втратити місце і на Олімпіаді-2018.

Теги: Новини Росії Україна – Росія Україна Легка атлетика
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Россияне, просто забудьте о нас, не усугубляйте
сьогодні, 15:03 Россияне, просто забудьте о нас, не усугубляйте
Олег Пономарь 1674
10 міфів про куріння: чи знаєте ви правду?
сьогодні, 13:10 10 міфів про куріння: чи знаєте ви правду?
4805
Заборона російських соцмереж: інформаційний щит чи ніж у спину демократії?
сьогодні, 12:17 Заборона російських соцмереж: інформаційний щит чи ніж у спину демократії?
Наталя Ромашова 728
Чому варто кинути курити просто зараз: 3 вагомих причини
сьогодні, 09:30 Чому варто кинути курити просто зараз: 3 вагомих причини
Настя Сукач 1742
Чим далі від Росії ми будемо ментально, тим швидше у нас все зміниться на краще
сьогодні, 08:03 Чим далі від Росії ми будемо ментально, тим швидше у нас все зміниться на краще
Віталій Бала 948
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
З’явилось відео затримання злочинців, які планували вбивство молдовського політика
 8 квітня , 15:49
Аваков оприлюднив свої статки за минулий рік в е-декларації
 26 січня , 00:52
Окупанти продовжили арешт заступнику голови Меджлісу у Криму
 12 грудня 2016 , 11:21
В Апеляційному суді Києва шукають вибухівку більше чотирьох годин
3 травня , 18:20
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук