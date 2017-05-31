Уродженка Криму виступатиме під нейтральним прапором

Уродженка Криму та колишня українка Віра Ребрик, що останнім часом виступала за Росію у дисципліні метання спису, отримала дозвіл виступати під нейтральним прапором.

Таке рішення ухвалила міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій після розгляду заявки спортсменки, йдеться на її офіційному сайті.

Зазначається, що такі заявки подавали три спортсменки – окрім Ребрик, до цього складу входять Ксенія Аксьонова (біг на 400 метрів) і Віра Рудакова (400 метрів з бар’єрами).

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Також наголошується, що останнє слово щодо допуску та недопуску легкоатлеток залишається за окремими організаторами змагань.

Загалом Рада IAAF, що займається розглядом допінгових справ, розглянула 58 таких випадків, з яких 28 заявок було відхилено та ще 27 перебувають на розгляді.

Ще раніше у 2007 році вона допустила 13 російських легкоатлетів, включно з екс-українським молотобійцем Олександром Сокірським, до участі в міжнародних стартах під нейтральним прапором, відмовивши 45 спортсменам.

До слова, IAFF отримала вже 130 заявок від російських спортсменів на виступ під нейтральним прапором, 40 з яких було затверджено Російською федерацією легкої атлетики.

Як відомо, Віра Ребрик народилася в Ялті, однак після анексії Криму вона вирішила змінити громадянство на російське.

Цікавим є і те, що МОК підтвердив зміну громадянства лише влітку 2016 року, щоправда НОК України не дозволяв спортсменці переходити під прапор іншої країни.

Нагадаємо, на початку червня 2016 року російських легкоатлетів відсторонили від участі в Олімпіаді 2016 рішенням ради IAAF. Вже взимку Міжнародний олімпійський комітет продовжив санкції проти Росії.



Крім того, у зв’язку зі скандалом Росія може втратити місце і на Олімпіаді-2018.