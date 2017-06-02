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Уряд працює над захистом України від антидемпінгових розслідувань, – Гройсман

12:14, сьогодні 53 Читать новость на русском
Володимир Гройсман
Володимир Гройсман / slovoidilo.ua

Уряд України працює над захистом своїх інтересів на світових ринках, у тому числі ЄС.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час відвідування одного з найбільших металургійних комбінатів України "Азовсталі".

"Ми сьогодні боремося за весь комплекс нашої конкурентної продукції на ринках ЄС і ринках третіх країн. Ви знаєте що у нас вже є повна ратифікація угоди з ЄС про асоціацію. Хоча в торговій частині вона заробила раніше. У нас є торговельні місії, буквально щотижня працюємо – це Туреччина, Ізраїль, ЄС, Канада – по тих можливостях створення нових зон вільної торгівлі, у тому числі по всьому широкому спектру. Є багато питань, пов'язаних з антидемпінговими розслідуваннями з різних позицій, і ми над ними працюємо виходячи тільки з інтересів України", – заявив прем'єр.

Як відомо, ЄС веде антидемпінгове розслідування щодо поставок в ЄС з України гарячекатаного рулону товстого листа. У разі рішення про включення антидемпінгових заходів, на українську продукцію буде накладено мито, що зробить продукцію металургів більш дорогою і неконкурентною.

Україна також знаходиться в переговорному процесі навколо підписання угоди про зону вільної торгівлі з Туреччиною, в рамках якої передбачається пункт про скасування мита на поставку продукції українських металургів в Туреччину. Як відомо, турецькі металурги вже виступили проти цієї норми.

За словами прем'єр-міністра, підприємства гірничо-металургійного комплексу (ГМК) складають 30% ВВП в Україні.

Теги: Політика Володимир Гройсман ВВП Євросоюз металургія
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