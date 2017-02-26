В Афганістані ліквідували одного з потужних ватажків "Талібану"

Убитий мулла Абдул Салам і 2 його спільники.

У результаті удару безпілотника в афганській провінції Кундуз, ліквідований один з ватажків руху "Талібан" мулла Абдул Салам і двоє його соратників, пише "РБК".

Згідно з донесенням розвідки, раніше сьогодні по укриттю талібів був здійснений удар безпілотника. У результаті удару був ліквідований глава талібів у провінції Кундуз мулла Абдул Салам і двоє його соратників,

– заявив губернатор провінції.

Повідомляється, що останнім часом спостерігається значне зміцнення позицій екстремістів в східних і південних афганських провінціях – Логарі, Нангархарі, Гильменді, а також на півночі країни – в Кундузі, Джаузджані та Парвані.

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