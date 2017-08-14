В головному офісі "Укргазвидобування" проводять обшуки

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В головному офісі ПАТ "Укргазвидобування" представники ГПУ в супроводі представників СБУ проводять обшуки і виїмку документів.
Обшуки проводяться за постановою Печерського районного суду Києва, повідомляють у прес-службі компанії.
Відповідно до постанови суду, правоохоронці мають право вилучити первинні фінансово-господарські документи пов'язані з відносинами "Укргазвидобування" з румунською компанією Tacrom Services S.R.L і білоруської "Белоруснефть".
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Згідно з повідомленням, ГПУ цікавлять проведені в 2016-2017 роках роботи по гідророзриву пластів і капітального ремонту свердловин.