16:21
14 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ВІЙНА НА ДОНБАСІ СПЕКА В УКРАЇНІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Панін змінює професію. Нічні розваги священника
Вєсті Кремля
19:00, 12 серпня
Вєсті.UA. Жир. Повернення блудного сина. Нові досягнення Савченко
Вєсті.UA
18:20, 12 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 15:00: Святкування Першого спасу. Реформа Кабінету міністрів
Випуск новин
15:58, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ВІЙНА НА ДОНБАСІ СПЕКА В УКРАЇНІ

В головному офісі "Укргазвидобування" проводять обшуки

16:12, сьогодні 21 Читать новость на русском
Обшуки в головному офісі
Обшуки в головному офісі "Укргазвидобування" (Ілюстрація) / tribuna

В головному офісі ПАТ "Укргазвидобування" представники ГПУ в супроводі представників СБУ проводять обшуки і виїмку документів.

Обшуки проводяться за постановою Печерського районного суду Києва, повідомляють у прес-службі компанії.

Відповідно до постанови суду, правоохоронці мають право вилучити первинні фінансово-господарські документи пов'язані з відносинами "Укргазвидобування" з румунською компанією Tacrom Services S.R.L і білоруської "Белоруснефть".

Читайте також: В СБУ розповіли, в якій справі обшукують видання "Страна.ua"

Згідно з повідомленням, ГПУ цікавлять проведені в 2016-2017 роках роботи по гідророзриву пластів і капітального ремонту свердловин.

Теги: Новини України ГПУ СБУ
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Вплив Росії на США: як СРСР в Америці комунізм
сьогодні, 16:01 Вплив Росії на США: як СРСР в Америці комунізм "будував"
Наталія Лебідь 118
Не був в універі – не бачив Че, або Вікінги на вулицях Чернівців
сьогодні, 11:25 Не був в універі – не бачив Че, або Вікінги на вулицях Чернівців
Украинцы забывают об армии и войне, зато переживают за МАФы и Кличка
сьогодні, 15:01 Украинцы забывают об армии и войне, зато переживают за МАФы и Кличка
Блог Соцмережі 500
Медовий Спас або Маковея: все, що треба знати про це свято
сьогодні, 15:00 Медовий Спас або Маковея: все, що треба знати про це свято
4 11767
Депутатська недоторканність – в Україні це всього-на-всього політична гра
сьогодні, 12:02 Депутатська недоторканність – в Україні це всього-на-всього політична гра
Катерина Одарченко 552
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Після масштабної кібератаки НАТО обіцяє Україні допомогу
 28 червня , 13:41
Хакери тимчасово заблокували роботу сайту Міносвіти
 11 липня , 13:46
Крім шулявського моста в Києві є ще 10 проблемних мостів, – експерти
 7 березня , 16:48
Бойовики обстріляли з мінометів житлові квартали Авдіївки: є поранений
6 квітня , 22:46
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук