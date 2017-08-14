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В ГПУ назвали, скільки росіян засуджено за військову агресію проти України

16:24, сьогодні 530 Читать новость на русском
За військову агресію проти України засуджено 9 росіян
За військову агресію проти України засуджено 9 росіян / ipress.ua

На сьогодні українські суди засудили вже 9 громадян Росії, серед яких 3 військових, за результатами розслідування гібридної війни Росії проти України.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

"До суду скеровано 41 обвинувальний акт щодо 45 осіб. Вироками українських судів 25 осіб вже засуджені, в тому числі 9 громадян РФ, серед них 3 військовослужбовці ЗС РФ", – повідомляє ГПУ.

Загалом за вчинення військових злочинів проти України притягнуто до кримінальної відповідальності 89 осіб, у тому числі 43 громадянина РФ, серед яких 20 високопосадовців, у тому числі 11 осіб із числа керівництва ЗС РФ (міністр оборони РФ Сергій Шойгу, його перший заступник - начальник ГШ ЗС РФ В. Герасимов та ще 9 генералів).

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Указаних осіб оголошено в розшук, судом надано дозвіл на їх затримання.Обсяг матеріалів кримінального провадження становить понад 1 100 томів (з них понад 550 мають гриф "Таємно" і "Цілком таємно").

Нагадаємо головна військова прокуратура оприлюднила розслідування нападу на українських військових під Іловайськом 2014 року, коли було вбито 366 бійців ЗСУ, ще 429 військових отримали поранення, 300 військових – потрапили в полон.

Теги: Новини України Новини Росії ГПУ Війна на Донбасі АТО
Джерело: 24 Канал
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