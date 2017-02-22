В ГПУ пояснили, чому відкликали з суду клопотання про Клименка

У Генеральній прокуратурі пояснили, що відкликали клопотання про втікача Олександра Клименка з суду, щоб усунути технічні недоліки.

Про це заявила речницю ГПУ Ларису Сарган.

Також вона зазначила, що до клопотання планують долучити процесуальні документи, які підтверджують перебування Клименка за межами України.

Крім того, вказане рішення суду буде використано стороною обвинувачення при доведенні факту відсутності Клименка на території України,

– зазначила вона.

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