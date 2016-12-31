В Хорватії чиновника звинуватили у корупції через контракт з Україною

У Хорватії чиновників, один з яких високопосадовець з міністерства оборони країни, звинуватили в отриманні хабаря у зв'язку з контрактом на оновлення парку військових літаків.

Про це повідомляє Німецька хвиля.

За даними антикорупційної прокуратури, посадовець вимагав від двох іноземних фірм хабарі, обіцяючи їм перевагу в отриманні угоди на капітальний ремонт та закупівлю додаткових літаків МіГ-21.

Хорватські ЗМІ заявили, що угода вартістю 17 мільйонів євро на модернізацію та закупівлю літаків МіГ-21 була укладена з українським державним підприємством "Укрспецекспорт" у 2013 році.

Хорватія тоді замовила капітальний ремонт семи старих літаків та закупила п'ять нових. Проте, коли літаки доставили у 2015 році, виявилося, що вони мали технічні проблеми.