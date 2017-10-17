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В Іспанії розбився винищувач, є жертва

14:03, сьогодні 201 Читать новость на русском
В Іспанії розбився винищувач, пілот загинув
В Іспанії розбився винищувач, пілот загинув / Фото з соцмереж

Іспанський винищувач після зльоту у Мадриді F-18 розбився на військовій базі "Торрехон-де-Ардос", пілот загинув.

Про це повідомляє El Mundo з посиланням на Міністерство оборони Іспанії.

"Це F-18. Пілот загинув. Дякуємо за підтримку", – йдеться у повідомленні на офіційному Twitter-акаунті авіабази.

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На місце падіння винищувача вирушили рятувальники. Вони знайшли у кабіні тіло пілота, якому не вдалося катапультуватися. Що стало причиною події – наразі невідомо.

Загинув 26-річний лейтенант Фернандо Перес Серрано.

Загинув 26-річний лейтенант Фернандо Перес Серрано.

Теги: авіація Жертви Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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