В Іспанії розбився винищувач, є жертва

Іспанський винищувач після зльоту у Мадриді F-18 розбився на військовій базі "Торрехон-де-Ардос", пілот загинув.

Про це повідомляє El Mundo з посиланням на Міністерство оборони Іспанії.

"Це F-18. Пілот загинув. Дякуємо за підтримку", – йдеться у повідомленні на офіційному Twitter-акаунті авіабази.

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На місце падіння винищувача вирушили рятувальники. Вони знайшли у кабіні тіло пілота, якому не вдалося катапультуватися. Що стало причиною події – наразі невідомо.

El piloto fallecido en el accidente del F-18 en Torrejón es Fernando Pérez Serrano, de 26 años https://t.co/0y7zqWh1Vp pic.twitter.com/b6z3RjQ0nH — Europa Press (@europapress) 17 жовтня 2017 р.

Загинув 26-річний лейтенант Фернандо Перес Серрано.