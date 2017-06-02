17:50
2 черв 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Конфлікт Путіна й голуба. Навальний і Медвєдєв на PornHub
Вєсті Кремля
22:43, 1 червня
Вєсті.UA. Ребрендинг і расизм
Вєсті.UA
18:59, 1 червня
Інтелектуальний маразм: як обкрадають та перетворюють на VIP-гурток пенсіонерів НАН України
ЦРУ
08:06, сьогодні
Випуск новин за 16:00: Прощання з Блаженнішим Любомиром. Викрадення екс-росіянина
Випуск новин
17:40, сьогодні
Про другий термін Порошенка, судову реформу та конфлікт із НАБУ, – інтерв'ю з Юрієм Луценком
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:39, 1 червня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Технології
ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Китаї з'явилася найбільша в світі плавуча сонячна електростанція: фото

17:16, сьогодні 516 Читать новость на русском
Найбільша в світі плавуча сонячна електростанція в Китаї
Найбільша в світі плавуча сонячна електростанція в Китаї / Фото з відкритих джерел

Китайська фірма Sungrow ввела в експлуатацію найбільшу у світі плавучу сонячну електростанцію.

Про це повідомляє Science Alert.

У виданні зазначають, що станція розрахована на потужність 40 МВт, може без перерви забезпечувати електроенергією 100 тисяч осіб і вже інтегрована в мережі електропостачання міста Хуайнань, поруч з яким вона розташована.

Читайте також: У Швейцарії відкрили перший у світі завод, який виконує функцію дерев


Найбільша сонячна електростанція в світі у місті Хуайнань

В районі збудованої станції раніше розташовувалися підприємства з видобутку вугілля, через що вода в озері поблизу сильно мінералізована і в основному непридатна для використання.

Розробники проекту також зазначають, що плавуча електростанція не лише зменшує потребу в землях, але і покращує вироблення електроенергії завдяки охолоджуючому ефекту водної поверхні. Її блоки можуть стабільно працювати навіть в середовищі з високою вологістю.

Теги: LifeStyle екологія Китай
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Через Трампа клімат у світі стає прохолоднішим
сьогодні, 17:03 Через Трампа клімат у світі стає прохолоднішим
Віталій Бала 342
Зашквар месяца. Победа титушек в Днепре, непатриотичный сын Порошенко и секс-переписка
сьогодні, 15:28 Зашквар месяца. Победа титушек в Днепре, непатриотичный сын Порошенко и секс-переписка
Відпочинок в Україні 2017: тут варто зупинитися!
сьогодні, 16:02 Відпочинок в Україні 2017: тут варто зупинитися!
Анастасія Ковач-Петрушенко 600
Напад на Луганськ: чому терористи штурмували прикордонні позиції Донбасу
сьогодні, 15:22 Напад на Луганськ: чому терористи штурмували прикордонні позиції Донбасу
Віталій Дейнега 1062
сьогодні, 12:11 "Мазурік" Анну вкрав: підсумки візиту Путіна до Парижа
Наталія Лебідь 1534
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук