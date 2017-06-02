В Китаї з'явилася найбільша в світі плавуча сонячна електростанція: фото

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Китайська фірма Sungrow ввела в експлуатацію найбільшу у світі плавучу сонячну електростанцію.
Про це повідомляє Science Alert.
У виданні зазначають, що станція розрахована на потужність 40 МВт, може без перерви забезпечувати електроенергією 100 тисяч осіб і вже інтегрована в мережі електропостачання міста Хуайнань, поруч з яким вона розташована.
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Найбільша сонячна електростанція в світі у місті Хуайнань
В районі збудованої станції раніше розташовувалися підприємства з видобутку вугілля, через що вода в озері поблизу сильно мінералізована і в основному непридатна для використання.
Розробники проекту також зазначають, що плавуча електростанція не лише зменшує потребу в землях, але і покращує вироблення електроенергії завдяки охолоджуючому ефекту водної поверхні. Її блоки можуть стабільно працювати навіть в середовищі з високою вологістю.