В костюмі і без ковдри. З’явились нові фото Насірова в суді

Відстороненого главу державної фіскальної служби Романа Насірова вже доставили до залу суду. Варто відзначити, що чиновник виглядає вже краще.
Як свідчать фото, опубліковані виданням ТСН, Насіров одягнений у діловий костюм з краваткою, та сидить. Минулого тижня, нагадаємо, Насіров перебував у суді у лежачому стані та закутаний у ковдру.
Нагадаємо, перше судове засідання завершилось вночі проти 7 березня – Насірову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном у 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень.
Його підозрюють у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень.