В костюмі і без ковдри. З’явились нові фото Насірова в суді

Відстороненого главу державної фіскальної служби Романа Насірова вже доставили до залу суду. Варто відзначити, що чиновник виглядає вже краще.

Як свідчать фото, опубліковані виданням ТСН, Насіров одягнений у діловий костюм з краваткою, та сидить. Минулого тижня, нагадаємо, Насіров перебував у суді у лежачому стані та закутаний у ковдру.